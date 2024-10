Prato opere pubbliche | variazione da 45 milioni Un terzo per la manutenzione strade

Prato, opere pubbliche: variazione da 4,5 milioni. Un terzo per la manutenzione strade (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prato, 14 ottobre 2024 - L’aggiornamento del piano per le opere pubbliche 2024 appena approvato dalla giunta comunale registra un incremento di circa 4,5 milioni di euro. Si tratta soprattutto di interventi di mobilità e infrastrutture che complessivamente superano i 3 milioni e quattrocentomila euro. Nel dettaglio. Un milione e mezzo di euro è destinato a integrare il capitolo dedicato alla manutenzione straordinaria delle strade. A questa spesa si abbinano 250mila euro per la segnaletica stradale. Mezzo milione di euro per l’implementazione della sensoristica per il traffico e della tecnologia al servizio della mobilità urbana. Un altro mezzo milione di euro andrà alla risistemazione a alla riqualificazione della viabilità d’accesso, dei percorsi, degli spazi di sosta e dell’impiantistica di piazza del Mercato Nuovo. Lanazione.it - Prato, opere pubbliche: variazione da 4,5 milioni. Un terzo per la manutenzione strade Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 - L’aggiornamento del piano per le2024 appena approvato dalla giunta comunale registra un incremento di circa 4,5di euro. Si tratta soprattutto di interventi di mobilità e infrastrutture che complessivamente superano i 3e quattrocentomila euro. Nel dettaglio. Un milione e mezzo di euro è destinato a integrare il capitolo dedicato allastraordinaria delle. A questa spesa si abbinano 250mila euro per la segnaletica stradale. Mezzo milione di euro per l’implementazione della sensoristica per il traffico e della tecnologia al servizio della mobilità urbana. Un altro mezzo milione di euro andrà alla risistemazione a alla riqualificazione della viabilità d’accesso, dei percorsi, degli spazi di sosta e dell’impiantistica di piazza del Mercato Nuovo.

