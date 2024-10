Picchiato da sconosciuti fuori una discoteca a Sabaudia: 26enne in ospedale, caccia agli aggressori (Di lunedì 14 ottobre 2024) La vittima, un ragazzo di ventisei anni, è stata portata in ospedale a Latina. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando di risalire agli aggressori. Fanpage.it - Picchiato da sconosciuti fuori una discoteca a Sabaudia: 26enne in ospedale, caccia agli aggressori Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La vittima, un ragazzo di ventisei anni, è stata portata ina Latina. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando di risalire

