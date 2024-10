Piano Covid, il gip di Milano archivia l’ex assessore regionale Gallera e l’ex dg Cajazzo (Di lunedì 14 ottobre 2024) La giudice per le indagini preliminari di Milano, Rossana Mongiardo, condividendo le argomentazioni della procura, ha archiviato la posizione Luigi Cajazzo e Giulio Gallera, all’epoca dei fatti rispettivamente dg Welfare e assessore Welfare di Regione Lombardia, indagati per rifiuto di atti d’ufficio per una serie di adempimenti richiesti dal Piano pandemico nazionale e regionale. Ilfattoquotidiano.it - Piano Covid, il gip di Milano archivia l’ex assessore regionale Gallera e l’ex dg Cajazzo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La giudice per le indagini preliminari di, Rossana Mongiardo, condividendo le argomentazioni della procura, hato la posizione Luigie Giulio, all’epoca dei fatti rispettivamente dg Welfare eWelfare di Regione Lombardia, indagati per rifiuto di atti d’ufficio per una serie di adempimenti richiesti dalpandemico nazionale e

Covid - il gip di Milano archivia l’ex assessore Giulio Gallera e l’ex direttore del welfare Luigi Cajazzo - Non solo non ci fu reato ma, secondo la giudice, non ci fu neanche dolo da parte di Gallera e Cajazzo. “L'adozione di tali piani emergenziali non può ritenersi atto da compiere senza ritardo - si legge nel provvedimento - come richiesto dalla norma in commento, stante il fatto che l'obbligo di attivarsi senza ritardo per il pubblico ufficiale sussiste solo in relazione ad atti per cui non residua ... (Ilgiorno.it)

Covid - il gip di Milano archivia l’ex assessore Giulio Gallera e l’ex direttore del welfare Luigi Cajazzo - Invero, la decisione di attivare o meno il piano pandemico nazionale era del tutto rimessa alla valutazione discrezionale del Governo, anche perché l'accordo Stato/Regioni - con cui era stato adottato il piano - costituisce una fonte normativa secondaria e, come tale, non giuridicamente vincolante". (Ilgiorno.it)

