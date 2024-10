Pensioni della Pubblica amministrazione, più soldi in busta paga per restare al lavoro (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Governo sta elaborando le norme che dovrebbero portare a un pensionamento più tardivo dei dipendenti della Pubblica amministrazione. Ad oggi infatti un lavoratore statale deve obbligatoriamente andare in pensione a 65 anni se raggiunge i requisiti contributivi, oppure in alternativa a 67 anni, età minima a cui si riceve il trattamento previdenziale nel settore privato. L’obiettivo dell’esecutivo è quello di ritardare le uscite senza però alzare l’età pensionabile. Per raggiungerlo da una parte verrà rimosso l’obbligo di pensione per i dipendenti pubblici. Dall’altro saranno aggiunti incentivi alla permanenza al lavoro, senza però che questa misura pesi sulle casse dello Stato e sul difficile equilibrio tra entrate e uscite raggiunto per la manovra finanziaria del 2025. Quifinanza.it - Pensioni della Pubblica amministrazione, più soldi in busta paga per restare al lavoro Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Governo sta elaborando le norme che dovrebbero portare a un pensionamento più tardivo dei dipendenti. Ad oggi infatti un lavoratore statale deve obbligatoriamente andare in pensione a 65 anni se raggiunge i requisiti contributivi, oppure in alternativa a 67 anni, età minima a cui si riceve il trattamento previdenziale nel settore privato. L’obiettivo dell’esecutivo è quello di ritardare le uscite senza però alzare l’età pensionabile. Per raggiungerlo da una parte verrà rimosso l’obbligo di pensione per i dipendenti pubblici. Dall’altro saranno aggiunti incentivi alla permanenza al, senza però che questa misura pesi sulle casse dello Stato e sul difficile equilibrio tra entrate e uscite raggiunto per la manovra finanziaria del 2025.

