Oppressi Matera e la secessione dalla Basilicata | geografia e politica stravolta cosa c' è dietro

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Uno, può non essere una boutade (sì, è vero, l'idea non è nuovissima, di tanto in tanto riappare su giornali e social: ma, adesso, qualche passo di “ufficialità” in più c'è). Due, che la possibilità esista è pacifico ed è persino sancitonostra Costituzione (articolo 132 secondo comma, controllare per credere). Tre, la “città dei Sassi” non sarebbe la prima e, di certo, non sarà l'ultima, visto che l'elenco dei Comuni, delle piccole amministrazioni, degli enti locali che ci hanno provato e che soprattutto ancora ci provano a cambiare regione, se non addirittura provincia, di appartenenza è più lungo di quel che si potrebbe immaginare.