NM Live – Gara contro l'Empoli non facile per il Napoli. Raspadori, Simeone e Ngonge via a gennaio…?

Petrazzuolo: Non credo che Raspadori, Simeone e Ngonge andranno via a gennaio. Il Cholito piace al Torino, con i granata che vogliono offrire 10 milioni, mentre il Napoli ne chiede 15 e l'argentino ha un ingaggio importante

NM Live – Giovanni Ignoffo, Rubens Pasino, Antonio Petrazzuolo e Rosario Pastore hanno partecipato a "Napoli MAGAZINE Live", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo.

Gioivanni Ignoffo, ex difensore del Napoli: "Empoli? Non ci si può permettere di sottovalutare nessuna squadra perchè le insidie sono dietro l'angolo. Durante i 90 minuti ci possono sempre essere degli episodi che possono cambiare l'equilibrio di una Gara."

LIVE – Sassari-Napoli 94-76 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - . COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 SASSARI-NAPOLI 94-76 FINISCE QUI: Sassari batte nettamente Napoli per 94-76! 38? – Super schiacciata di Renfro, stabile il vantaggio dei padroni di casa 35? – Sassari non segna da 5?, ha alzato le mani dal ... (Sportface.it)

LIVE – Sassari-Napoli 77-45 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 55 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale dell’anticipo di pranzo della terza giornata tra Sassari e Napoli! The post LIVE – Sassari-Napoli 77-45: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) appeared first on SportFace. . La palla a due è fissata alle ore 12:00 di domenica 13 ottobre sul parquet del PalaSerradimigni, con Sportface che vi fornirà il live di Sassari-Napoli ... (Sportface.it)

LIVE – Sassari-Napoli 44-32 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Libero supplementare a segno e 18-12 7? – Risponde presente con la stessa moneta Copeland e tiene a -3 Napoli: 15-12 7? – Gran tripla di Fobbs allo scadere dei 24?, 15-9 6? – Tripla di Sokolowski, 12-7 Sassari 5? – A segno l’ex Treier, 9-7 2? – Si sblocca anche Sassari con Bendzius, 2-2 1? – Primi due per gli ospiti con il facile layup di Totè, 2-0 11. (Sportface.it)