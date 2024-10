Oasport.it - NFL 2024 (week 6): successi per Buccaneers, Ravens, 49ers, Packers, Eagles e Lions che distruggono i Cowboys

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Prosegue la stagione della NFLcon la6 che, oltre al consueto spettacolo, inizia a darci un quadro più chiaro a livello di classifiche. Le due squadre imbattute, Kansas City Chiefs e Minnesota Vikings, erano nel turno di riposo, per cui alle loro spalle si è mosso molto, tra vittorie importanti e infortuni pesanti. Nel primo dei big match delend i Baltimore(4-2) superano i Washington Commanders (4-2) per 30-23 con Lamar Jackson che lancia per 323 yds, mentre Derrick Henry domina sul terreno con 132 yds e 2 td. Nella NFC i Detroit(4-1) umiliano a domicilio i Dallas(3-3) con un eloquente 47-9 con Goff da 315 yds e 3 td, ma il grave infortunio del pass rusher Hutchinson che si rompe la tibia e sarà ai box per lungo tempo. Lo scontro nella NFC West vede i Seattle Seahawks (3-3) cedere al cospetto dei San Francisco(3-3) per 24-36.