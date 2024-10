Thesocialpost.it - Nations League, Italia in campo contro Israele: Azzurri avanti 1-0 con Retegui

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Una sfida molto attesa, quella tra. Con una posta in palio non banale: in caso di vittoria, per glisarebbe quasi impossibile lasciarsi sfuggire la prima fascia al sorteggio delle qualificazioni al Mondiale (il 13 dicembre a Zurigo). Secondo il regolamento, infatti, le 12 teste di serie sono: le 8 qualificate ai quarti di(prima e seconda dei gruppi) e le 4 con il miglior ranking Fifa di novembre (non ancora qualificate). Un vantaggio garantito proprio dalla, competizione che la squadra di Spalletti sta affrontando con grande determinazione: prima nel girone, con ottime possibilità di arrivare ai quarti di finale.Leggi anche: Telegram, poliziotti sotto copertura smantellano rete di pedofili. Arrestati un agente e un prete Spalletti conferma in attacco, in un gran momenti di forma, con alle spalle il tuttofare Raspadori.