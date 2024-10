National Wine Clash (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il National Wine Clash, sfida enologica organizzata da Supernaturale, torna a Roma domenica 20 ottobre. La manifestazione si svolgerà alla Città dell’Altra Economia e vedrà coinvolte 20 realtà da tutta Italia che proporranno in degustazione più di 150 etichette di vini naturali, tutte differenti Romatoday.it - National Wine Clash Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il, sfida enologica organizzata da Supernaturale, torna a Roma domenica 20 ottobre. La manifestazione si svolgerà alla Città dell’Altra Economia e vedrà coinvolte 20 realtà da tutta Italia che proporranno in degustazione più di 150 etichette di vini naturali, tutte differenti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bobi Wine endorses NUP candidate ahead of Kyambogo guild polls - National Unity Platform (NUP) president, Mr Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine has endorsed the party candidate Humphrey Mugalya for the Kyambogo University guild presidential election expected to ... (monitor.co.ug)

National Wine Clash - Il National Wine Clash, sfida enologica organizzata da Supernaturale, torna a Roma domenica 20 ottobre. La manifestazione si svolgerà alla Città dell’Altra Economia e vedrà coinvolte 20 realtà da tutt ... (romatoday.it)

Commentary Box: Bathurst, America's Cup, Rafael Nadal - Andrew Saville and Guy Heveldt joined Mike Hosking to discuss Brodie Kostecki's maiden win at Bathurst, Team New Zealand going 3-0 up over INEOS Britannia ... (newstalkzb.co.nz)