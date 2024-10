Napoli. Pacco sospetto al centro spedizioni, finanzieri sequestrano oltre 50 chili di droga (Di lunedì 14 ottobre 2024) I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno portato a termine un’importante operazione nel territorio beneventano, sequestrando una piantagione di canapa indiana composta da circa 600 arbusti e oltre 50 kg di marijuana essiccata. Un soggetto italiano è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Napoli. Pacco sospetto al L'articolo Napoli. Pacco sospetto al centro spedizioni, finanzieri sequestrano oltre 50 chili di droga Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli. Pacco sospetto al centro spedizioni, finanzieri sequestrano oltre 50 chili di droga Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Idel Comando Provinciale dihanno portato a termine un’importante operazione nel territorio beneventano, sequestrando una piantagione di canapa indiana composta da circa 600 arbusti e50 kg di marijuana essiccata. Un soggetto italiano è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.al L'articoloal50diTeleclubitalia.

