Mostra collettiva dedicata a Giorgio Vasari una call per gli artisti

In occasione delle celebrazioni Vasariane Il Museo della Fraternita dei Laici indice una call per artisti e fotografi al fine di realizzare una Mostra collettiva di opere che si terrà dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025. Quest'anno ad Arezzo si celebrano i 450 anni dalla morte di Giorgio

Museo di Fraternita - call per artisti e fotografi al fine di realizzare una mostra collettiva - È a carico di ogni partecipante la consegna e il ritiro dell’opera . it entro il 13 novembre con scritto in oggetto “CALL PER MOSTRA VASARI” e con allegata l’immagine, una scheda tecnica con il titolo e dimensioni dell’opera e i dati anagrafici dell’artista. Il tema delle opere per la mostra collettiva sarà Giorgio Vasari, le sue opere e l’impatto culturale che ha lasciato nella nostra città . (Lanazione.it)

