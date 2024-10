Milano, incidente sulla tangenziale Est, traffico paralizzato e coda di 5 km (Di lunedì 14 ottobre 2024) incidente sulla tangenziale Est di Milano poco prima delle 13 di lunedì 14 ottobre. Il sinistro, avvenuto dopo l’uscita di Cascina Gobba in direzione Sud, ha paralizzato il traffico, causando cinque chilometri di coda. Una donna di 58 anni è rimasta ferita lievemente ed è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso del San Raffaele.Leggi anche: Schianto mortale sull’A10: traffico in tilt, ci sono morti e feriti La dinamica dell’incidente L’incidente ha coinvolto una sola auto, che si è ribaltata, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Sul posto sono arrivati i soccorsi con un’ambulanza in codice giallo e la Polstrada per i rilievi. La donna ha riportato un trauma cranico e lievi escoriazioni alle mani, ma fortunatamente nulla di grave. Thesocialpost.it - Milano, incidente sulla tangenziale Est, traffico paralizzato e coda di 5 km Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)Est dipoco prima delle 13 di lunedì 14 ottobre. Il sinistro, avvenuto dopo l’uscita di Cascina Gobba in direzione Sud, hail, causando cinque chilometri di. Una donna di 58 anni è rimasta ferita lievemente ed è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso del San Raffaele.Leggi anche: Schianto mortale sull’A10:in tilt, ci sono morti e feriti La dinamica dell’L’ha coinvolto una sola auto, che si è ribaltata, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Sul posto sono arrivati i soccorsi con un’ambulanza in codice giallo e la Polstrada per i rilievi. La donna ha riportato un trauma cranico e lievi escoriazioni alle mani, ma fortunatamente nulla di grave.

