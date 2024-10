Medio Oriente, Netanyahu chiede il ritiro dell’Unifil: cresce tensione dopo nuovo attacco (Di lunedì 14 ottobre 2024) Due carri armati israeliani avrebbero fatto irruzione in una base dell'Unifil in Libano, provocando l'intossicazione di 15 peacekeeper e danni alla struttura; l'Idf ha definito quanto accaduto un incidente, ma la tensione nel territorio continua ad aumentare L'articolo Medio Oriente, Netanyahu chiede il ritiro dell’Unifil: cresce tensione dopo nuovo attacco proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Medio Oriente, Netanyahu chiede il ritiro dell’Unifil: cresce tensione dopo nuovo attacco Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Due carri armati israeliani avrebbero fatto irruzione in una base dell'Unifil in Libano, provocando l'intossicazione di 15 peacekeeper e danni alla struttura; l'Idf ha definito quanto accaduto un incidente, ma lanel territorio continua ad aumentare L'articoloilproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tensione in Medio Oriente - Netanyahu all'Onu : via Unifil dalle roccaforti di Hezbollah. Telefonata con Meloni - "È giunto il momento di rimuovere l'Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah", ha affermato Benyamin Netanyahu in una dichiarazione registrata, in cui si è rivolto al Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres : "L'Idf lo ha chiesto ripetutamente, e ha avuto ripetuti rifiuti, tutti volti a fornire uno scudo umano a Hezbollah. (Gazzettadelsud.it)

Tensione in Medio Oriente - Netanyahu all'Onu : via Unifil dalle roccaforti di Hezbollah. Il Papa : "Cessate il fuoco" - . . Il vostro rifiuto di evacuare i. "È giunto il momento di rimuovere l'Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah", ha affermato Benyamin Netanyahu in una dichiarazione registrata, in cui si è rivolto al Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres : "L'Idf lo ha chiesto ripetutamente, e ha avuto ripetuti rifiuti, tutti volti a fornire uno scudo umano a ... (Gazzettadelsud.it)

Tensione in Medio Oriente - Netanyahu all'Onu : via Unifil dalle roccaforti di Hezbollah - Il vostro rifiuto di evacuare i. "È giunto il momento di rimuovere l'Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah", ha affermato Benyamin Netanyahu in una dichiarazione registrata, in cui si è rivolto al Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres : "L'Idf lo ha chiesto ripetutamente, e ha avuto ripetuti rifiuti, tutti volti a fornire uno scudo umano a Hezbollah. (Gazzettadelsud.it)