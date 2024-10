Mattarella:"Gorla è tragedia insensata" (Di lunedì 14 ottobre 2024) 13.15 "Una tragedia insensata,inimmaginabile, immane. Indimenticabile".Così il Presidente Mattarella, commemorando gli 80 anni del bombardamento anglo-americano sul quartiere milanese di Gorla, in cui furono uccisi 184 bambini. In visita al monumento dedicato alle vittime, Mattarella ha incontrato alcuni superstiti di quella strage. "E' stato molto importante avere il Presidente qui. E' giusto che si sappia anche altrove cosa è successo",ha detto una delle sopravvissute. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) 13.15 "Una,inimmaginabile, immane. Indimenticabile".Così il Presidente, commemorando gli 80 anni del bombardamento anglo-americano sul quartiere milanese di, in cui furono uccisi 184 bambini. In visita al monumento dedicato alle vittime,ha incontrato alcuni superstiti di quella strage. "E' stato molto importante avere il Presidente qui. E' giusto che si sappia anche altrove cosa è successo",ha detto una delle sopravvissute.

