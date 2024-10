Matilde del Belgio e Brigitte Macron entrambe in rosso, ma la gaffe di stile è scongiurata (Di lunedì 14 ottobre 2024) Re Filippo e la Regina Matilde del Belgio si trovano in visita di stato in Francia su invito del presidente Emmanuel Macron. La coppia reale ha partecipato a una cerimonia che ha avuto luogo sotto l’Arco di Trionfo e le due dame hanno anche visitato insieme il famoso teatro dell’opera parigino, Palais Garnier. Per l’occasione la sovrana del paese del centro Europa ha indossato un outfit elegante, in una tinta che non passava inosservata. Il look, infatti, era di un intenso rosso ciliegia, troppo simile, però, al rosso vinaccio del cappotto della première dame di Francia. Matilde del Belgio e Brigitte Macron, i look con una tinta simile Il presidente francese Emmanuel Macron e i sovrani del Belgio hanno deciso di celebrare le radici comuni dei due paesi e la loro proficua alleanza, con una visita di stato ufficiale dei regnanti a Parigi. Dilei.it - Matilde del Belgio e Brigitte Macron entrambe in rosso, ma la gaffe di stile è scongiurata Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Re Filippo e la Reginadelsi trovano in visita di stato in Francia su invito del presidente Emmanuel. La coppia reale ha partecipato a una cerimonia che ha avuto luogo sotto l’Arco di Trionfo e le due dame hanno anche visitato insieme il famoso teatro dell’opera parigino, Palais Garnier. Per l’occasione la sovrana del paese del centro Europa ha indossato un outfit elegante, in una tinta che non passava inosservata. Il look, infatti, era di un intensociliegia, troppo simile, però, alvinaccio del cappotto della première dame di Francia.del, i look con una tinta simile Il presidente francese Emmanuele i sovrani delhanno deciso di celebrare le radici comuni dei due paesi e la loro proficua alleanza, con una visita di stato ufficiale dei regnanti a Parigi.

Matilde del Belgio in look rosa acceso - il taglio di abito che dona proprio a tutte - Fonte: Getty ImagesMatilde del Belgio Il vestito della sovrana, infatti, scendeva lungo la sua figura, allargandosi, leggermente, nella parte inferiore e sottolineandone la vita stretta. Il tubino rosa acceso della sovrana, quindi, si può consigliare a qualsiasi donna che voglia esaltare la propria figura, rimanendo sempre molto elegante. (Dilei.it)

Il principe Harry incontra la regina Matilde del Belgio a New York - . Il duca di Sussex e la regina Matilde del Belgio hanno avuto una calorosa conversazione durante la cena a New York. La moglie Meghan Markle e i due figli della coppia non sono volati a New York con il principe Harry. Lei e il principe Harry si erano già incontrati in precedenza quando lui si era unito al fratello, il principe William, e alla cognata Kate Middleton per deporre dei fiori durante ... (Velvetmag.it)

Matilde del Belgio - elegantissima come non mai con l’abito nero in broccato - In particolare, la commemorazione degli eventi importanti del passato belga, hanno avuto luogo nella cittadina di Liège, che ha riottenuto l’agognata libertà proprio nel settembre 2024, grazie all’intervento dell’esercitato americano. La sovrana, infatti, ha saputo accompagnare l’outfit, completamente nero, con dei dettagli che ne arricchivano l’insieme. (Dilei.it)