Marmellata di melograno fatta in casa genuina e senza addensanti

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ladiè la confettura per eccellenza dell’autunno. Il suo colore acceso e vitaminico è invitante e allegro, il suo sapore asprigno e dolce al contempo è delizioso. Perfetta come top di panna cotta, budino alla vaniglia, yogurt, pancake, è ideale a colazione sulle fette biscottate o come guarnizione di una golosa crostata. Non servonoper realizzarla, basterà la pectina contenuta nella mela, ingrediente indispensabile per la resa di questa ricetta. Non dovremo neppure impazzire a sgranare ilperché ci occorro il suo succo; sarà sufficiente spremerlo con uno spremiagrumi per ottenerlo e in pochi minuti, potremo metterci all’opera. Calcoliamo una cottura lenta e lunga, la nostraimpiega quasi due ore prima di essere pronta.