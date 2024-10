Liberoquotidiano.it - Manovra, dal cuneo fiscale alla sanità: sprint finale per ok domani in Cdm

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 13 ott. (Adnkronos) -sullail Documento programmatico di Bilancio dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri per il via libera e poi essere notificato a Bruxelles. A stretto giro di posta verrà redatta la Legge di Bilancio da trasmettere al Parlamento entro il 20 ottobre ma, trattandosi di una domenica, il provvedimento sbarcherebbe alle Camere lunedì. Partirà dunque la sessione di bilancio che quest'anno inizierà dCamera dei deputati. Intanto venerdì 18 sono in programma i rating di Fitch e Standard&Poors, giudizio cruciale per un Paese con un debito in salita fino al 137,8% nel 2026 perché condiziona la fiducia degli investitori nei nostri titoli sovrani.