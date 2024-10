Lusso: le borse richiamano l’idea di viaggio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Lusso continua a crescere nella produzione e pone l’attenzione su quella delle borse. Da sempre simbolo del luxury e del suo immaginario storico, la borsa è il capo statement del guardaroba che permette il dialogo storico dei brand con il pubblico. Questo simbolismo rivive con le nuove collezioni, nelle quali si vede un richiamo del concetto di movimento e di viaggio in un periodo di mutamento. Lusso: la crescita delle borse La crescita che sta vivendo il Lusso in termini di produzione specifica di alcuni capi, riguarda sopratutto le borse. Queste sono i simboli di alcuni brand che li hanno consolidati agli occhi del grande pubblico. Quello stesso pubblico che dal 2021 ad ora investe il 20per cento in più in bag ed accessori abbinati che permettono alle borse di muoversi ed essere trasportate in lunghi e brevi viaggi. Metropolitanmagazine.it - Lusso: le borse richiamano l’idea di viaggio Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilcontinua a crescere nella produzione e pone l’attenzione su quella delle. Da sempre simbolo del luxury e del suo immaginario storico, la borsa è il capo statement del guardaroba che permette il dialogo storico dei brand con il pubblico. Questo simbolismo rivive con le nuove collezioni, nelle quali si vede un richiamo del concetto di movimento e diin un periodo di mutamento.: la crescita delleLa crescita che sta vivendo ilin termini di produzione specifica di alcuni capi, riguarda sopratutto le. Queste sono i simboli di alcuni brand che li hanno consolidati agli occhi del grande pubblico. Quello stesso pubblico che dal 2021 ad ora investe il 20per cento in più in bag ed accessori abbinati che permettono alledi muoversi ed essere trasportate in lunghi e brevi viaggi.

