Oasport.it - LIVE Italia-Israele 2-1, Nations League calcio in DIRETTA: Abu Fani accorcia il risultato direttamente da calcio d’angolo

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70? GLAZER vola sul colpo di testa di Bastoni. 68? Rete convalidata per. 66? VAR in corso per possibile fallo di disturbo al portiere. 64? Gol di Abumente da2-1. 62? Escono Haziza e Madmon, entrano Khalaili e Gropper per. 60? Pronti due cambi per. 58?che prova il pressing offensivo ma risulta non coordinato. 56? Abudalla distanza non spaventa Vicario. 54? Gooooooooooooooooool, Di Lorenzo di testa su assist di Raspadori su punizione,2-0. 52?che inizia ancora forte, si cerca il gol del raddoppio. 50? Esce Kanichowsky, entra Jaber nell’. 48? Subito fuori Fagioli, dentro Ricci per l’. 46? Inizia il secondo tempo! 21.35che parte forte ma Glazer respinge ogni tentativo di Retegui e Tonali.