Libera Emilia-Romagna | eletta la nuova referenza e la nuova segreteria

Il 12 ottobre si è svolta a Casa Cervi, a Gattatico, l'Assemblea per il rinnovo delle cariche elettive di Libera Emilia-Romagna. Un momento di rinnovo e passaggio di testimoni, di approfondimenti e di riflessione, alla presenza di Don Luigi Ciotti. L'assemblea ha votato il nuovo referente di

Via libera dal Governo alla Zona logistica semplificata dell'Emilia Romagna : fulcro sarà il porto di Ravenna - Un atto importante, a lungo atteso, e che crea molte aspettative per la città di Ravenna. La Zona logistica semplificata (Zls) dell’Emilia-Romagna è stata approvata oggi con la firma del decreto di istituzione da parte della Presidente del Consiglio dei ministri, dopo l'istruttoria avviata più di. (Ravennatoday.it)

Alluvioni - via libera Eurocamera a 378 mln per Emilia-Romagna e 67 mln Toscana - . Il pacchetto è stato approvato con 632 voti a favore, 7 voti contrari e 3 astensioni. Inoltre, sottolineano il “numero crescente di catastrofi naturali gravi e distruttive in Europa” e ritengono che “il bilancio del FSUE o il suo equivalente dovrebbe essere ampliato in vista dell’imminente proposta della Commissione sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale”. (Lapresse.it)

Il governo delibera lo stato di emergenza in Emilia-Romagna e Marche e stanzia 24 milioni. Priolo : “Non sono sufficienti” - Fondi che però, secondo la presidente facente funzioni dell’Emilia-Romagna, Irene Priolo, sono “un punto di partenza” ma certamente “non sufficienti“. A margine del Cdm, poi, si è parlato anche di polizze assicurative da stipulare proprio per far fronte ad eventi non prevedibili, come quelli legati al cambiamento climatico. (Ilfattoquotidiano.it)