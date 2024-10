Lavoratori e politici fuori dalla ditta: il grande picchetto per salvare la ex Valli (e il lavoro a 38 dipendenti) (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Renate si sta tentando il tutto per tutto per salvare il posto di lavoro. Dalle 13 di oggi, lunedì 14 ottobre, fuori dai cancelli della ex Valli (oggi Assa Abloy Italia) ci sono i rappresentanti dei Lavoratori della Cgil Cisl e Uil, i dipendenti e anche i politici per cercare di scongiurare il Monzatoday.it - Lavoratori e politici fuori dalla ditta: il grande picchetto per salvare la ex Valli (e il lavoro a 38 dipendenti) Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Renate si sta tentando il tutto per tutto peril posto di. Dalle 13 di oggi, lunedì 14 ottobre,dai cancelli della ex(oggi Assa Abloy Italia) ci sono i rappresentanti deidella Cgil Cisl e Uil, ie anche iper cercare di scongiurare il

Cannabis light : Bonelli - governo mette fuori legge asset produttivo di 30.000 lavoratori - 000 persone che lavorano nel nostro paese la cannabis light. A dichiararlo è il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli che aggiunge "Il governo ha scelto di schiantarsi contro il diritto europeo. Sì sta rendendo illegale un settore produttivo che con questa legge gli operatori verranno trattati come narcos. (Agi.it)

