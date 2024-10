L’assassino di Manuel Mastrapasqua: “L’ho incrociato al buio e ho pensato di rapinarlo”. Il legale lascia l’incarico (Di lunedì 14 ottobre 2024) Rozzano (Milano), 14 ottobre 2024 – “Ho rovinato due famiglie”. La sua e quella della sua vittima, Manuel Mastrapasqua, ucciso per rubagli un paio di cuffie da pochi euro. La frase l’ha pronunciata Daniele Rezza, il 19enne reo confesso dell’omicidio di Rozzano la notte dell’11 ottobre. A riferirla è stato il suo avvocato Maurizio Ferrari (che ha spiegato poi di aver rinunciato al mandato “per motivi personali”) dopo l'udienza di convalida del fermo a San Vittore. Secondo il racconto del legale, Rezza avrebbe pronunciato queste parole già sabato, dopo l'interrogatorio con la pm Letizia Mocciaro e i carabinieri del nucleo investigativo di Milano. Oggi invece a San Vittore era in programma il faccia a faccia con il gip Domenico Santoro, a cui il 19enne ha raccontato quanto detto alla pm. Ilgiorno.it - L’assassino di Manuel Mastrapasqua: “L’ho incrociato al buio e ho pensato di rapinarlo”. Il legale lascia l’incarico Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Rozzano (Milano), 14 ottobre 2024 – “Ho rovinato due famiglie”. La sua e quella della sua vittima,, ucciso per rubagli un paio di cuffie da pochi euro. La frase l’ha pronunciata Daniele Rezza, il 19enne reo confesso dell’omicidio di Rozzano la notte dell’11 ottobre. A riferirla è stato il suo avvocato Maurizio Ferrari (che ha spiegato poi di aver rinunciato al mandato “per motivi personali”) dopo l'udienza di convalida del fermo a San Vittore. Secondo il racconto del, Rezza avrebbe pronunciato queste parole già sabato, dopo l'interrogatorio con la pm Letizia Mocciaro e i carabinieri del nucleo investigativo di Milano. Oggi invece a San Vittore era in programma il faccia a faccia con il gip Domenico Santoro, a cui il 19enne ha raccontato quanto detto alla pm.

