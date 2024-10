Lago Santo Sky Race, nel tour dell’Appennino i trailers modenesi si mettono in mostra (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alla sua terza edizione Lago Santo Sky Race, quarta tappa e gran finale del Circuito Trail dei Parchi dell’Emilia (che riunisce le più spettacolari gare di trail running nei parchi dell’Appennino) può ben considerarsi un evento sportivo di primaria importanza. Sulle cime dell’alto Appennino (Romecchio, Omo, Giovo, Rondinaio, Nuda) sono starti tracciati due percorsi di 19 e 29 km., entrambi "skyRace" per i dislivelli rispettivamente di 1100 e 2000 metri; del resto, quando a tracciare ci si mette Francesco Montanari, il dislivello è assicurato. Ed ecco l’esito della gara, del tutto favorevole ai "trailers" gialloblu. Gara 19 km: 121 partecipanti, età media 45 anni; Vince Giulio Piana (Mud & Snow) da Fanano in 2h01’ su Marco Rocchi da Riolunato, staccato di 14’; terzo il toscano Enrico Manfredini dopo altri 5’. Ilrestodelcarlino.it - Lago Santo Sky Race, nel tour dell’Appennino i trailers modenesi si mettono in mostra Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alla sua terza edizioneSky, quarta tappa e gran finale del Circuito Trail dei Parchi dell’Emilia (che riunisce le più spettacolari gare di trail running nei parchi) può ben considerarsi un evento sportivo di primaria importanza. Sulle cime dell’alto Appennino (Romecchio, Omo, Giovo, Rondinaio, Nuda) sono starti tracciati due percorsi di 19 e 29 km., entrambi "sky" per i dislivelli rispettivamente di 1100 e 2000 metri; del resto, quando a tracciare ci si mette Francesco Montanari, il dislivello è assicurato. Ed ecco l’esito della gara, del tutto favorevole ai "" gialloblu. Gara 19 km: 121 partecipanti, età media 45 anni; Vince Giulio Piana (Mud & Snow) da Fanano in 2h01’ su Marco Rocchi da Riolunato, staccato di 14’; terzo il toscano Enrico Manfredini dopo altri 5’.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scivola vicino alla seggiovia del Lago Santo : 69enne recuperata dal soccorso alpino - Una 69enne parmigiana è scivolata nei pressi della seggiovia di Lago Santo Parmense - nel comune di Corniglio - e si è procurata un trauma ad una gamba. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 29 settembre. La donna è stata soccorsa da un paio di tecnici volontari della stazione... (Parmatoday.it)

Attrazioni e ampia partecipazione. La Fiera di Lagosanto è un successo - Al di là dei numeri, che pur esprimono dati importanti, abbiamo registrato una intensa partecipazione sia di laghesi che visitatori per tutte e cinque le sere". casta. Durante l’inaugurazione della fiera il sindaco Cristian Bertarelli ha assegnato un premio speciale per quanto svolto per la comunità al professor Mario Ronfini. (Ilrestodelcarlino.it)

Lago Santo - Millefoglio infestante : cartelli di avvertimento per i turisti - Il lago Santo modenese, a 1. Nei nuovi cartelli viene anche chiesta la collaborazione dei visitatori: "Tenuto conto delle forti capacità colonizzatrici del Millefoglio, vi è l’assoluta necessità, considerata anche la vicinanza del lago con altri specchi d’acqua attualmente non colonizzati dalla specie, di osservare da parte di tutti i fruitori dell’area comportamenti responsabili per non ... (Ilrestodelcarlino.it)