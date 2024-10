Laboratorio di fumetto con Michele Penco (Di lunedì 14 ottobre 2024) Michele Penco, fumettista e docente della Scuola Internazionale di Comics guiderà un Laboratorio sul tema dell’esplorazione fantastica, accompagnando i partecipanti alla realizzazione di una tavola definitiva, con la tecnica dell'acquerello, ispirata ad un viaggio immaginario.Il pranzo è Firenzetoday.it - Laboratorio di fumetto con Michele Penco Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), fumettista e docente della Scuola Internazionale di Comics guiderà unsul tema dell’esplorazione fantastica, accompagnando i partecipanti alla realizzazione di una tavola definitiva, con la tecnica dell'acquerello, ispirata ad un viaggio immaginario.Il pranzo è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 15 al 20 ottobre - GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO 15 – 20 ottobre 15 ottobre9.30 Visita guidata | Pagine di fotografia. Archivi Aperti in TriennaleVisita guidata gratuita previa prenotazione: triennale.orgTorna Ar ... (mi-lorenteggio.com)

Diploma quadriennale e biennio all'ITS, all'Ipsia Giorgi il nuovo percorso "4+2" - L'istituto professionale è l'unico ad aver avviato il corso in regione. Meno anni tra i banchi, per arrivare prima nel mondo del lavoro o una formazione specialistica ... (rainews.it)

Michele Misseri in tv: “Da bambino, vittima di violenze. Sarah Scazzi l'ho uccisa io”. E la figlia Valentina: “E’ lui l’assassino” - In un’intervista all’inviato de ‘Le Iene’ ad Avetrana, lo zio della ragazza uccisa nel 2010, per la prima volta ha rivelato gli abusi che avrebbe subito da ... (bari.repubblica.it)