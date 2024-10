Ilfattoquotidiano.it - La Zanzara, lite Rizzo-Parenzo: “Non voglio morire come Schlein che balla sul carro del Gay Pride”. “Sei uno stalinista del ca**o”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Raffica di bordate a La(Radio24) tra uno dei conduttori della trasmissione, David, e Marco, coordinatore di Democrazia sovrana e popolare e presidente onorario del Partito Comunista. La miccia dello scontro è la frase ormai celebre pronunciata danel suo intervento all’evento “Italia dei Conservatori”: “A me piace la gnocca. Posso dirlo? E non mi dovete rompere le balle”. “Questo qui è passato da Cossutta a occuparsi della gnocca, pensate un po’”, esordisce. “Veramente della gnocca se ne occupano anche le multinazionali – ribatte– Con la distruzione della famiglia le multinazionali vendono e guadagnano di più. Ma perché, voi mettete la crema sotto gli occhi? Io ho usato la Nivea per il culo, per i piedi e per la faccia tutta la vita. Ma adesso gli uomini si danno il sotto-occhi e le cremine, cioè spendono.