La piccola lupa investita e abbandonata sulla via Emilia, a Codogno: cosa rischia ora l’automobilista (Di lunedì 14 ottobre 2024) Codogno (Lodi), 14 ottobre 2024- Giovane lupetta investita sulla via Emilia di Codogno e abbandonata per strada. L’esemplare femmina di circa 7 mesi che, certamente, si stava spostando con altri esemplari e probabilmente è rimasta indietro, tradita dal passaggio di un’auto. Il luogo L’investimento è avvenuto precisamente nel pezzo finale della mini tangenziale via Emilia, tra Codogno, Fombio e Guardamiglio, all’altezza dell'ultima curva. "La lupa è stata investita dove c'è lo svincolo”, , dopo il recupero della carcassa le indagini per risalire all’investitore: “Ne risponderà penalmente”, spiega Massimiliano Castellone, comandante della polizia provinciale di Lodi. La segnalazione "Questa volta la segnalazione ci è arrivata dai vigili del fuoco. Ilgiorno.it - La piccola lupa investita e abbandonata sulla via Emilia, a Codogno: cosa rischia ora l’automobilista Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)(Lodi), 14 ottobre 2024- Giovane lupettaviadiper strada. L’esemplare femmina di circa 7 mesi che, certamente, si stava spostando con altri esemplari e probabilmente è rimasta indietro, tradita dal passaggio di un’auto. Il luogo L’investimento è avvenuto precisamente nel pezzo finale della mini tangenziale via, tra, Fombio e Guardamiglio, all’altezza dell'ultima curva. "Laè statadove c'è lo svincolo”, , dopo il recupero della carcassa le indagini per risalire all’investitore: “Ne risponderà penalmente”, spiega Massimiliano Castellone, comandante della polizia provinciale di Lodi. La segnalazione "Questa volta la segnalazione ci è arrivata dai vigili del fuoco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La piccola lupa investita e abbandonata sulla via Emilia, a Codogno: cosa rischia ora l’automobilista - Il comandante ha avviato un'indagine per mettere il conducente di fronte alle proprie responsabilità: “Stiamo risalendo al colpevole, scatterà una denuncia penale” ... (ilgiorno.it)

"Chi non investe nei piccoli coltivatori non potrà riempire gli scaffali in futuro" - La campagna dei lamponi è già in corso per la cooperativa di secondo grado Onubafruit di Huelva, leader nella produzione ed esportazione di piccoli frutti. La cooperativa sta anche ... (freshplaza.it)

Trapani risparmia ed investe, ma non troppo. I dati - Nella provincia di Trapani sappiamo come risparmiare. O, almeno, questo emerge da una recente analisi elaborata da Fabi, ... (tp24.it)