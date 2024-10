La piaga dei morti sul lavoro. Una panchina per ricordarli. Pienone per l’evento di Anmil (Di lunedì 14 ottobre 2024) In una sala del Consorzio MoToRe gremita al limite della capienza, si è svolta la celebrazione della 74esima Giornata Nazionale per le Vittime del lavoro, organizzata dall’Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del lavoro. Alla presidenza dell’iniziativa erano seduti Valeria del Pizzo, per l’ispettorato del lavoro, Giovanna Bianco, per la Regione Toscana, Alessandro Grassini, presidente dell’Associazione organizzatrice, Luca Marmo, sindaco di San Marcello Piteglio e Massimo Lucchesi per l’Inail di Pistoia. Mentre davanti al luogo dell’incontro si trovava una rappresentanza di "diversamente cittadini" come si sono autodefiniti, intenzionati a informare l’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini e il presidente regionale, Eugenio Giani (non presenti), del cattivo stato di salute della sanità sulla Montagna pistoiese. Lanazione.it - La piaga dei morti sul lavoro. Una panchina per ricordarli. Pienone per l’evento di Anmil Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In una sala del Consorzio MoToRe gremita al limite della capienza, si è svolta la celebrazione della 74esima Giornata Nazionale per le Vittime del, organizzata dall’Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del. Alla presidenza dell’iniziativa erano seduti Valeria del Pizzo, per l’ispettorato del, Giovanna Bianco, per la Regione Toscana, Alessandro Grassini, presidente dell’Associazione organizzatrice, Luca Marmo, sindaco di San Marcello Piteglio e Massimo Lucchesi per l’Inail di Pistoia. Mentre davanti al luogo dell’incontro si trovava una rappresentanza di "diversamente cittadini" come si sono autodefiniti, intenzionati a informare l’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini e il presidente regionale, Eugenio Giani (non presenti), del cattivo stato di salute della sanità sulla Montagna pistoiese.

