La grande festa di Ponsacco Storia e presente si mescolano

Ponsacco "Siamo onorati di essere qui e di aver avuto l'opportunità di organizzare questo evento – hanno detto il sindaco Gabriele Gasperini e gli assessori della sua giunta saliti sul palco ieri mattina per l'apertura della fiera di San Costanzo –. La fiera per i ponsacchini è la festa più importante dopo il Natale, è il momento in cui le famiglie si ritrovano a pranzo, quando si sfoggiano i vestiti nuovi, il momento della socialità". Quest'anno il filo conduttore della giornata è stata la partecipazione delle tante realtà e delle associazioni di Ponsacco. A partire dal gruppo Alfieri e musici di porta pisana che ha inaugurato la fiera con i tamburi e gli sbandieratori. E poi gli stand delle contrade e della rievocazione storica ai giardini pubblici, insieme a tante realtà sportive che hanno offerto per tutto il giorno attività e animazione per grandi e piccini.

