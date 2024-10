La bordata di Cristiano Ronaldo alla Juventus (Di lunedì 14 ottobre 2024) Malgrado abbia ormai lasciato il calcio europeo dal gennaio 2023, Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sé. L'attaccante, attualmente in forza all'Al-Nassr, è infatti sempre protagonista con la Nazionale portoghese, con la quale è andato a segno anche nell'ultima partita di Nations League Europa.today.it - La bordata di Cristiano Ronaldo alla Juventus Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Malgrado abbia ormai lasciato il calcio europeo dal gennaio 2023,continua a far parlare di sé. L'attaccante, attualmente in forza all'Al-Nassr, è infatti sempre protagonista con la Nazionale portoghese, con la quale è andato a segno anche nell'ultima partita di Nations League

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cristiano Ronaldo a Szczesny : "Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club" - Un siparietto spassoso, quello ripreso qualche giorno fa tra Cristiano Ronaldo e Wojciech Szczesny a Varsavia, dopo la gara di Nations League... (Calciomercato.com)

Ex calciatore Fabio Paim entra nel mondo della pornografia : “Ero più talentuoso di Cristiano Ronaldo” - Cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, Paim in passato si è più volte paragonato a Cristiano Ronaldo affermando di essere stato più talentuoso di CR7 da giovane. The post Ex calciatore Fabio Paim entra nel mondo della pornografia: “Ero più talentuoso di Cristiano Ronaldo” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Cristiano Ronaldo e l’invasore di campo : stavolta non permette che venga brutalizzato - Continua a leggere . Un comportamento opposto a quello tenuto a settembre in una circostanza simile, quando Ronaldo non aveva mosso un dito mentre un altro invasore veniva brutalizzato dalla sicurezza ad un passo da lui. Cristiano Ronaldo è andato ancora una volta segno in Polonia-Portogallo di Nations League: il 39enne campione ha poi protetto un giovane invasore che era entrato in campo per ... (Fanpage.it)