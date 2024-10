Ilfattoquotidiano.it - Kanye West nell’occhio del ciclone, nuove accuse di violenze dall’ex assistente Lauren Pisciotta: “Tutto è successo durante una festa di Puff Daddy”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Comincia ad emergere qualche dettaglio in più sullemosse contro“per violazione del contratto lavorativo, molestie sessuali, licenziamento illegittimo e ambiente di lavoro ostile” dalla exe modella di OnlyFanslo scorso giugno. Lesono state rivelate in nuovi documenti depositati alla Corte superiore di Los Angeles in California lo scorso 8 ottobre. La ragazza ha iniziato a lavorare con il produttore nel 2021 per un progetto legato a una linea di moda, poi la collaborazione per il suo penultimo disco del 2021 “Donda”. Dunqueè stato accusato di aver drogato e aggredito sessualmente la sua exproprio in un incontro ad unadi, come affermano i nuovi documenti del tribunale, come riporta il New York Post.