James Gunn afferma che un pre-montato di Superman è stato completato "molto tempo fa" James Gunn è certamente un regista e produttore laborioso. Superman ha ufficialmente terminato le riprese a luglio e Gunn ha iniziato a lavorare alla seconda stagione di Peacemaker quasi subito dopo. Ora, il regista di GOTG ha confermato che un pre-montato del reboot DCU è stato completato "da molto tempo". Si tratta senza dubbio di un buon segno del fatto che la produzione sta procedendo senza intoppi, ma alcune persone sembrano essere un po' confuse su cosa significhi realmente. Quello che Gunn ha definito un assembly cut è un primo montaggio molto approssimativo di un film che dà al regista un'idea di come sarà la versione finale. Il processo spesso inizia mentre il film è ancora in fase di riprese e segna l'inizio del processo di editing.

