Infortuni Margiotta Confsal | Bene dati Inail ma non abbassare la guardia

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – “La riduzione del 16,1% deglisul lavoro registrata nel 2023 in confronto all’anno precedente, presentati oggi dal presidente dell’nella Relazione Annuale dell’istituto sono una buona notizia, come quella della diminuzione nello stesso periodo del 9,5% degli accadimenti mortali. Ciò, però, non può farla, visti idi nuovo L'articolo): “ma nonla” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.