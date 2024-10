Ineos perde ancora in America’s Cup, esplode la rabbia di Ben Ainslie in diretta TV: “Fo***to idiota” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lo skipper di Ineos Britannia, Sir Ben Ainslie è sbottato in diretta TV nell'intervista a caldo dopo la terza regata persa nella finale di America's Cup contro New Zealand. Poi, in conferenza stampa ha confermato il tutto: "Mi è stato rivolto un commento stupido. Microfoni spenti? No, sapevo che potevate sentirmi" Fanpage.it - Ineos perde ancora in America’s Cup, esplode la rabbia di Ben Ainslie in diretta TV: “Fo***to idiota” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lo skipper diBritannia, Sir Benè sbottato inTV nell'intervista a caldo dopo la terza regata persa nella finale di America's Cup contro New Zealand. Poi, in conferenza stampa ha confermato il tutto: "Mi è stato rivolto un commento stupido. Microfoni spenti? No, sapevo che potevate sentirmi"

