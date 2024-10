Il tecnico. Settesoldi: "Prossime gare decisive. Dobbiamo restare sul pezzo» (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Una vittoria meritata. La squadra è cresciuta e sta crescendo e questa è la cosa più importante. Adesso però teniamo alta la concentrazione perché le Prossime sfide sono ancora più decisive per il nostro campionato". Tiene tutti sul pezzo Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo la belllla vittoria (la seconda consecutiva in campionato) ottenuta contro il Cittadella Vis Modena. Un successo che consente ai bluamaranto di stare sopra al Prato in classifica. "Avevamo lasciato punti nelle precedenti gare non meritando di lasciarli. Conoscevamo il valore del Cittadella Vis Modena – spiega ancora il tecnico pratese -. Era importante fare bene la fase difensiva e lo abbiamo fatto. Abbiamo provato tanto le ripartenze e i calci piazzati in settimana e si sono visti i risultati. Come tutte le cose, anche i calci da fermo si possono allenare. Ci hanno dato tre punti oggi. Sport.quotidiano.net - Il tecnico. Settesoldi: "Prossime gare decisive. Dobbiamo restare sul pezzo» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Una vittoria meritata. La squadra è cresciuta e sta crescendo e questa è la cosa più importante. Adesso però teniamo alta la concentrazione perché lesfide sono ancora piùper il nostro campionato". Tiene tutti sulSimone, allenatore della Zenith Prato, dopo la belllla vittoria (la seconda consecutiva in campionato) ottenuta contro il Cittadella Vis Modena. Un successo che consente ai bluamaranto di stare sopra al Prato in classifica. "Avevamo lasciato punti nelle precedentinon meritando di lasciarli. Conoscevamo il valore del Cittadella Vis Modena – spiega ancora ilpratese -. Era importante fare bene la fase difensiva e lo abbiamo fatto. Abbiamo provato tanto le ripartenze e i calci piazzati in settimana e si sono visti i risultati. Come tutte le cose, anche i calci da fermo si possono allenare. Ci hanno dato tre punti oggi.

