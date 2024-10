Il pilota che Max Verstappen teme di più: un semi-sconosciuto che non ha mai corso in Formula 1 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Svelato uno dei piloti più temuti da Max Verstappen, si tratta di Oliver Rowland: 32enne britannico poco conosciuto al grande pubblico e mai preso in considerazione per un sedile in Formula 1. Fanpage.it - Il pilota che Max Verstappen teme di più: un semi-sconosciuto che non ha mai corso in Formula 1 Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Svelato uno dei piloti più temuti da Max, si tratta di Oliver Rowland: 32enne britannico poco conosciuto al grande pubblico e mai preso in considerazione per un sedile in1.

