Il Marsiglia si rifiuta di mettere la scritta Qatar sulle maglie come stabilito da accordi per i diritti tv Rmc Sport

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilsi è opposto alla promozione dela seguito di un accordo con la Ligue1.infatti fa notare Rmc, “nell’accordo suitelevisivi per Ligue 1 e Ligue 2, la Professional Football League e beINs hanno firmato un accordo per la promozione del”. Le modalità di questa promozione spetta ai club. Si tratta quindi di sponsorizzare uno Stato legato a doppio filo con il Psg. Secondo Rmc, “ildovrebbe optare l’esposizione sui pannelli pubblicitari invece che sulla maglia“. L’accordo per itv prevede anche la promozione del, la reazione delScrive Rmc: “Si tratta di un accordo firmato con beIns per la trasmissione delle partite della Ligue1. L’accordo dovrebbe fruttare alla Lfp un totale di 100 milioni di euro: 80 milioni intv e 20 milioni indi sponsorizzazione“.