Grande Fratello anticipazioni 14 ottobre: decisioni, sorprese e eliminazioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Questa sera, lunedì 14 ottobre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, si tratta della numero 8. Dopo la decisione di sopprimere l’appuntamento del giovedì da parte di Mediaset, che ha preferito sfidare Don Matteo su Rai1 con una fiction, ovvero, Endless Love, e non con il reality show, il GF torna ad andare in onda solo al lunedì sera. Di argomenti di cui parlare, dunque, ce ne saranno parecchi, anche perché è passata una settimana dallo scorso appuntamento. Ecco tutto quello che succederà. Cosa succederà nell’ottava puntata del Grande Fratello: decisione per Enzo Paolo e Carmen Le anticipazioni del Grande Fratello, relative alla puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5, rivelano che ci sarà un momento molto importante per Enzo Paolo Turchi. Tutto.tv - Grande Fratello anticipazioni 14 ottobre: decisioni, sorprese e eliminazioni Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di lunedì 14 ottobre 2024) Questa sera, lunedì 14, andrà in onda una nuova puntata del, si tratta della numero 8. Dopo la decisione di sopprimere l’appuntamento del giovedì da parte di Mediaset, che ha preferito sfidare Don Matteo su Rai1 con una fiction, ovvero, Endless Love, e non con il reality show, il GF torna ad andare in onda solo al lunedì sera. Di argomenti di cui parlare, dunque, ce ne saranno parecchi, anche perché è passata una settimana dallo scorso appuntamento. Ecco tutto quello che succederà. Cosa succederà nell’ottava puntata del: decisione per Enzo Paolo e Carmen Ledel, relative alla puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5, rivelano che ci sarà un momento molto importante per Enzo Paolo Turchi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anticipazioni Grande Fratello del 14 ottobre : nuovo faccia a faccia tra Javier e Shaila - 20 e dal lunedì alla domenica dalle 00. La speranza c’è eccome, avevo bisogno di tutta quella confusione per capire”, ha poi aggiunto, lasciando poco spazio ai dubbi. E questa sera Alfonso Signorini cercherà di dipanare la matassa del loro rapporto, costringendoli di nuovo a un faccia a faccia. È lui infatti a essere uno dei meno preferiti del pubblico, mentre l’ex naufraga Helena è al primo ... (Dilei.it)

Grande Fratello - effusioni h0t tra Shaila e Javier nel letto dove c’è anche Michael : la reazione dell’inquilino (Video) - I due nelle ultime ore sono apparsi sempre più vicini, e proprio in merito ai loro recenti contatti fisici, Shaila ha confessato alle amiche e a Tommaso Franchi ciò che è successo con il pallavolista: Lui è stato molto bravo. Siamo stati vicini, abbracciati. . Il fatto che in questo momento sia completamente cambiato e non abbia tenuto fede alla parola data da me stesso non vuol dire che ora ... (Isaechia.it)

“Stasera lo comunicherà”. Grande Fratello - momento verità per Enzo Paolo - Grande Fratello, Enzo Paolo nella bufera: scenata contro la concorrente Grande Fratello, Enzo Paolo starebbe per prendere una drastica decisione Manca l’ufficialità, che avverrebbe durante la puntata in diretta del Grande Fratello, ma Enzo Paolo sembrerebbe propenso ad agire in modo preciso. (Caffeinamagazine.it)