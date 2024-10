Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, al Moscati Moc e visite gratuite (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon solo offrire un’occasione per conoscere le strategie da adottare per mantenere le ossa in salute, ma anche esami strumentali e una visita approfondita per la valutazione della fragilità e della percentuale di rischio frattura e la definizione di un corretto trattamento. In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi che si celebra il 20 ottobre di ogni anno, l’Unità operativa di Genetica Medica dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha organizzato, per il 21 ottobre, una mattinata per effettuare controlli gratuiti. Anteprima24.it - Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, al Moscati Moc e visite gratuite Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon solo offrire un’occasione per conoscere le strategie da adottare per mantenere le ossa in salute, ma anche esami strumentali e una visita approfondita per la valutazione della fragilità e della percentuale di rischio frattura e la definizione di un corretto trattamento. In occasione dellache si celebra il 20 ottobre di ogni anno, l’Unità operativa di Genetica Medica dell’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino ha organizzato, per il 21 ottobre, una mattinata per effettuare controlli gratuiti.

