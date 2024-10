Gbt Volley Palermo, esordio amaro: sconfitta per 3-0 contro Mascalucia (Di lunedì 14 ottobre 2024) esordio amaro in trasferta al PalaClan di San Giovanni La Punta per la Gbt Volley Palermo, che cede 3-0 alla Bricocity Galpe Alus Mascalucia nella prima giornata del campionato di pallavolo femminile di serie B2 girone L.Coach Troiano schiera in partenza Francesca Di Antonio, Lea Vujevic Palermotoday.it - Gbt Volley Palermo, esordio amaro: sconfitta per 3-0 contro Mascalucia Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)in trasferta al PalaClan di San Giovanni La Punta per la Gbt, che cede 3-0 alla Bricocity Galpe Alusnella prima giornata del campionato di pallavolo femminile di serie B2 girone L.Coach Troiano schiera in partenza Francesca Di Antonio, Lea Vujevic

Domani arriva il Palermo - Esordio da titolare per Neres e Gilmour - L’ostacolo rosanero dovrà essere superato per accedere agli ottavi, e gli uomini di Conte dovrebbero dare spazio a chi ha trovato meno minuti in questo inizio di campionato. Impegno di Coppa Italia per il Napoli, che domani al Maradona riceverà il Palermo per i sedicesimi di finale. La formazione dovrebbe essere stravolta, con Gilmour, Marin […] L'articolo Domani arriva il Palermo, Esordio da ... (Teleclubitalia.it)

Coppa Italia - Conte prepara dieci cambi e un esordio contro il Palermo - . In attacco, spazio a Raspadori e Simeone, pronti a guidare il Napoli verso gli ottavi di finale. Secondo le ultime indicazioni, il tecnico potrebbe effettuare dieci cambi rispetto alla squadra vista contro la Juventus, con l’inserimento di un esordiente assoluto. Le scelte di Conte per la Coppa Italia La difesa vedrà con ogni probabilità l’esordio assoluto di Rafa Marin al centro, affiancato ... (Napolipiu.com)

Brescia - l’esordio contro il Palermo per misurare le ambizioni : probabili formazioni - Per il resto possibili ballottaggi tra Corrado e Jallow per un posto sulla fascia sinistra e tra Verreth e Paghera per prendere in mano le redini del gioco di un Brescia che attende anche un importante apporto dal pubblico del “Rigamonti” così da concretizzare insieme la partenza positiva che potrebbe far crescere ulteriormente la fiducia e la convinzione delle Rondinelle. (Sport.quotidiano.net)