Lanazione.it - “Garantiti i posti di lavoro”. Lucca, è scontro sul futuro delle Rsa

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – “Con la delibera recentemente approvata sul tema Rsa, il Consiglio comunale ha fornito un indirizzo forte all’amministrazione: sonodie la continuità contrattuale, al contempo ponendo le basi per progettualità future. Dalla minoranza giungono le solite critiche, vaporose e strumentali”. Lo dicono i capigruppo di maggioranza Elvio Cecchini, Stefano Pierini, Alessandro Di Vito, Massimo Fagnani e Lido Fava, ma non quello di DifendereLorenzo Del Barga. “Con la delibera - spiega Di Vito - è stata assicurata la continuità del servizio comunale per due Rsa, sono statidie la continuità contrattuale. Non ci sono stati quindi licenziamenti, come fu per la Rsa villa Santa Maria, per scelta politica dell’amministrazione Tambellini.