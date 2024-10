Liberoquotidiano.it - Formazione e sostenibilità, il progetto di Fonarcom e Ciforma: seminare conoscenza per coltivare il futuro

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L'11 e il 12 ottobre, nella cornice dei giardini delle Ville pontificie di Castel Gandolfo, oggi sede del Centro di AltaLaudato si' per la realizzazione del Borgo Laudato si', i rappresentanti di, dell'associazione, di Confsal e di CIFA hanno incontrato un primo gruppo di agenzie formative che collaborano con il fondo e che hanno aderito alDiventa green partner, scegliendo così di orientare la propria organizzazione verso la modelli sostenibili e di acquisire le competenze necessarie per offrire tale servizio alle aziende clienti. Seguiranno altri incontri con i numerosi enti diche hanno manifestato vivo interesse a far parte di questo