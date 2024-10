Finals di Coppa del Mondo di Triathlon, sale l’attesa: in gara c’è il Team Italia Age Group (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si sta per chiudere la competizione della Coppa del Mondo di Triathlon. L’ultimo e atteso appuntamento è quello delle Finals Torremolinos, che si svolgerà dal 17 al 20 ottobre in Spagna. In gara ci saranno gli Elite, gli Under 23, Junior e ParaTriathlon. Per l’Italia gareggerà il Team Italia Age Group. La delegazione Italiana sarà guidata dal direttore sportivo Simone Biava, dal direttore tecnico Julien Clonen, dal coordinatore Sviluppo Italia Andra Gabba, dal tecnico Squadra Nazionale Manuel Canuto, dal responsabile scientifico Matteo Torre e dal fisioterapista Stefano Betti. Di seguito, tutti gli atleti tricolori protagonisti – Fonte fitri. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si sta per chiudere la competizione delladeldi. L’ultimo e atteso appuntamento è quello delleTorremolinos, che si svolgerà dal 17 al 20 ottobre in Spagna. Inci saranno gli Elite, gli Under 23, Junior e Para. Per l’gareggerà ilAge. La delegazionena sarà guidata dal direttore sportivo Simone Biava, dal direttore tecnico Julien Clonen, dal coordinatore SviluppoAndra Gabba, dal tecnico Squadra Nazionale Manuel Canuto, dal responsabile scientifico Matteo Torre e dal fisioterapista Stefano Betti. Di seguito, tutti gli atleti tricolori protagonisti – Fonte fitri.

