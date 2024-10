Filobus in azione sì o no? Avvistato un mezzo sulla Strada Parco, ma l'autista deve scendere per "risistemare il bifilare" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il passaggio del Filobus sulla Strada Parco sembra quasi un’apparizione, secondo quanto fanno notare i referenti del comitato Strada Parco bene comune. Questa mattina (lunedì 14 ottobre), a distanza di sei giorni, La Verde (è così che si chiama il mezzo della Tua) ha effettuato il giro sull’ex Ilpescara.it - Filobus in azione sì o no? Avvistato un mezzo sulla Strada Parco, ma l'autista deve scendere per "risistemare il bifilare" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il passaggio delsembra quasi un’apparizione, secondo quanto fanno notare i referenti del comitatobene comune. Questa mattina (lunedì 14 ottobre), a distanza di sei giorni, La Verde (è così che si chiama ildella Tua) ha effettuato il giro sull’ex

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio Strada Parco : il supertestimone ricostruisce tutto - tensione in aula - L’avvocato difensore di Nobile, Massimo Galasso, ha poi cercato di. Nobile, insieme a Maurizio Longo e Natale Ursino, rispettivamente accusati di essere il fiancheggiatore e il mandante dell’omicidio, ha ascoltato in silenzio per gran parte della deposizione, finché non ha avuto un improvviso scatto d’ira. (Abruzzo24ore.tv)

"No alla strada nel parco" - i "Cittadini No Campana" scrivono al sindaco - Un gruppo di residenti a Cinisello Balsamo, sotto il nome "Cittadini No Campana", ha scritto una lettera aperta al sindaco Giacomo Ghilardi, inviandola per conoscenza anche a tutta la giunta e ai consiglieri comunali. «Egregio signor sindaco, siamo un gruppo di cittadini del quartiere... (Milanotoday.it)

Sradicano pali della segnaletica stradale e li gettano nel parco di villa Crescente - Ennesimo grave episodio di inciviltà nel perimetro comunale di Ponte San Nicolò. Tra il 2 e il 3 settembre qualcuno ha pensato bene di sradicare da terra alcuni pali della segnaletica stradale per poi lanciarli nel parco della vicina villa Crescente. Dai primi riscontri dietro questo atto... (Padovaoggi.it)