Ferrari Roma Spider, l’ultima delle “Tailor Made” punta sulla sostenibilità dei materiali – FOTO (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ferrari toglie i veli a una versione unica della Roma Spider, realizzata dal dipartimento Tailor Made, che si occupa delle personalizzazioni delle vetture dei clienti. Le sue particolarità? In primis la lavorazione del tessuto nella specchiatura centrale dei sedili, con cuciture eseguite manualmente, utilizzando la pelle degli interni e applicando un filato ottenuto dal riciclo degli pneumatici. Inoltre, con questa vettura, il Cavallino Rampante lancia la lavorazione di “laseratura” dei componenti di alluminio della scocca, per lo scudetto presente sul parafango anteriore, oltre alla possibilità di personalizzare il design del cofano con la rosa dei venti e le coordinate geografiche di Maranello. Ilfattoquotidiano.it - Ferrari Roma Spider, l’ultima delle “Tailor Made” punta sulla sostenibilità dei materiali – FOTO Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)toglie i veli a una versione unica della, realizzata dal dipartimento, che si occupapersonalizzazionivetture dei clienti. Le sue particolarità? In primis la lavorazione del tessuto nella specchiatura centrale dei sedili, con cuciture eseguite manualmente, utilizzando la pelle degli interni e applicando un filato ottenuto dal riciclo degli pneumatici. Inoltre, con questa vettura, il Cavallino Rampante lancia la lavorazione di “laseratura” dei componenti di alluminio della scocca, per lo scudetto presente sul parafango anteriore, oltre alla possibilità di personalizzare il design del cofano con la rosa dei venti e le coordinate geografiche di Maranello.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ferrari Spider Roma - eleganza e sportività : tutte le caratteristiche - La distribuzione dell’80% della coppia disponibile già a partire dai 1900 giri/minuto garantisce prestazioni strabilianti: da fermo ai 100 km/h in soli 3”4 e raggiunge i 200 km/h in appena 9,3 secondi. La guida della Ferrari Roma Spider offre precisione e maneggevolezza eccezionali. com. Ferrari Spider Roma, eleganza e sportività. (Notizie.com)

Ferrari Spider Roma - eleganza e sportività - E’ sempre amore a prima vista quando vedi una Ferrari, se poi si tratta di una spider come la Ferrari Roma tutto si potenzia all’ennesima potenza. La Ferrari Roma spider reinterpreta in chiave contemporanea il classico stile italiano degli anni 50 e 60 ma il tutto in chiave moderna dove oltre la raffinatezza e il […]. (Sbircialanotizia.it)

Ferrari Spider Roma - eleganza e sportività - (Adnkronos) – E’ sempre amore a prima vista quando vedi una Ferrari, se poi si tratta di una spider come la Ferrari Roma tutto si potenzia all’ennesima potenza. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . anni 50 e 60 ma il tutto in chiave moderna dove. (Webmagazine24.it)