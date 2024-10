Farmaci: in Italia disponibile un nuovo monoclonale per adolescenti con dermatite atopica (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - È stata approvata da Aifa, l'Agenzia del farmaco, la nuova indicazione terapeutica e la rimborsabilità di tralokinumab, anticorpo monoclonale, per il trattamento degli adolescenti, di età compresa tra 12 e 17 anni, affetti da dermatite atopica da moderata a grave che richiede una terapia sistemica. Nella stessa occasione - si legge in una nota diffusa da LEO Pharma - è stato reso disponibile il nuovo dispositivo - la penna pre-riempita (auto-iniettore) da 300 mg - per la somministrazione della terapia, in modo semplice e pratico consentendo di dimezzare il numero di iniezioni. La dermatite atopica (DA) è una delle più comuni malattie infiammatorie croniche della pelle, eterogenea e recidivante, caratterizzata da un prurito intenso e da lesioni eczematose ricorrenti che colpiscono comunemente le superfici flessorie del corpo. Liberoquotidiano.it - Farmaci: in Italia disponibile un nuovo monoclonale per adolescenti con dermatite atopica Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - È stata approvata da Aifa, l'Agenzia del farmaco, la nuova indicazione terapeutica e la rimborsabilità di tralokinumab, anticorpo, per il trattamento degli, di età compresa tra 12 e 17 anni, affetti dada moderata a grave che richiede una terapia sistemica. Nella stessa occasione - si legge in una nota diffusa da LEO Pharma - è stato resoildispositivo - la penna pre-riempita (auto-iniettore) da 300 mg - per la somministrazione della terapia, in modo semplice e pratico consentendo di dimezzare il numero di iniezioni. La(DA) è una delle più comuni malattie infiammatorie croniche della pelle, eterogenea e recidivante, caratterizzata da un prurito intenso e da lesioni eczematose ricorrenti che colpiscono comunemente le superfici flessorie del corpo.

