Fanno sesso in auto davanti alla sede del Comune di Como: denunciati due turisti francesi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una coppia di turisti francesi è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico aggravato dalla presenza di minori per essere stata beccata a consumare un rapporto sessuale davanti al Comune di Como. Fanpage.it - Fanno sesso in auto davanti alla sede del Comune di Como: denunciati due turisti francesi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una coppia diè stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico aggravato dpresenza di minori per essere stata beccata a consumare un rapporto sessualealdi

