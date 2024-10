Donne, la cardiologa: perché il cuore malato viene scambiato (anche) per ansia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Torino, 14 ottobre 2024 - Il cuore malato delle Donne scambiato anche per ansia. Continua ad accadere. Tiziana Claudia Aranzulla dirige l’équipe del Centro cardiodonna al Mauriziano. Nell’agosto 2023 aveva salvato una 41enne arrivata con diagnosi di asma che invece soffriva di una grave malattia coronarica. Spiega la dottoressa a Quotidiano.net: “Chi arriva in sala operatoria vede la diagnosi come una liberazione perché magari per anni è stata considerata esagerata”. Ma come è possibile sbagliarsi? “Gli aspetti sono sempre molti ma al primo punto metterei un elemento di base: bisogna saperlo. Bisogna sapere che nelle Donne spesso le diagnosi sono più complesse. L’elettrocardiogramma può non dire niente. Spesso succede che anche nel corso di un infarto l’elettrocardiogramma non si alteri come succede in un uomo. Quotidiano.net - Donne, la cardiologa: perché il cuore malato viene scambiato (anche) per ansia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Torino, 14 ottobre 2024 - Ildelleper. Continua ad accadere. Tiziana Claudia Aranzulla dirige l’équipe del Centro cardiodonna al Mauriziano. Nell’agosto 2023 aveva salvato una 41enne arrivata con diagnosi di asma che invece soffriva di una grave malattia coronarica. Spiega la dottoressa a Quotidiano.net: “Chi arriva in sala operatoria vede la diagnosi come una liberazionemagari per anni è stata considerata esagerata”. Ma come è possibile sbagliarsi? “Gli aspetti sono sempre molti ma al primo punto metterei un elemento di base: bisogna saperlo. Bisogna sapere che nellespesso le diagnosi sono più complesse. L’elettrocardiogramma può non dire niente. Spesso succede chenel corso di un infarto l’elettrocardiogramma non si alteri come succede in un uomo.

