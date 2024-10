Di Gennaro: “Milan? Devono trovare un capitano che abbia carisma” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Intervenuto a Tmw Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato del Milan e dell'assenza di un solo e unico capitano in squadra Pianetamilan.it - Di Gennaro: “Milan? Devono trovare un capitano che abbia carisma” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Intervenuto a Tmw Radio, Antonio Diha parlato dele dell'assenza di un solo e unicoin squadra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Di Gennaro : “Scudetto? Il Milan può ancora giocarsela. Ecco come” - Intervistato a Tmw Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato del Milan e della possibilità che i rossoneri rientrino nella corsa Scudetto. (Pianetamilan.it)

SOCIAL – Ex Milan - Luca Toni prende in giro Gennaro Gattuso. Il siparietto - . Il siparietto social è subito virale! Una serata emozionante tra piacevoli ricordi e qualche presa in giro. L’ex bomber azzurro Luca Toni ha raccontato sui propri profili social il ritrovo tanto atteso con i compagni di squadra dell’Italia campione del mondo del 2006. Il siparietto LEGGI ANCHE Calciomercato Milan, idea Ivan Ilic per rinforzare il centrocampo. (Dailymilan.it)

Milan - Di Gennaro : “La società deve far capire che ha fiducia in Fonseca” - Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio toccando vari argomenti, tra cui il futuro di Paulo Fonseca al Milan, attaccando la società . (Pianetamilan.it)