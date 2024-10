Cosa significa amare: lo abbiamo chiesto alla Dottoressa Danyla De Vincentiis (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quanto è importante amare se stessi? Cosa significa amare la propria vita? A questa domanda ha provato a rispondere la Dottoressa Danyla De Vincentiis, Parent Coach Professionista, che ai microfoni di Radio Roma è intervenuta nella trasmissione “A Casa di Amici”, ospite della conduttrice Giulia Capobianco. Cosa significa amare la vita? “amare la vita – spiega la professionista – significa ridare valore all’unicità della nostra esistenza. E significa anche amare le bellezze e le bruttezze del mondo, quello che c’è intorno, o meglio, riuscire a cogliere in un contesto più ampio, la nostra vita, all’interno di una vita più grande”. L'articolo Cosa significa amare: lo abbiamo chiesto alla Dottoressa Danyla De Vincentiis proviene da Italia Sera. .com - Cosa significa amare: lo abbiamo chiesto alla Dottoressa Danyla De Vincentiis Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quanto è importantese stessi?la propria vita? A questa domanda ha provato a rispondere laDe, Parent Coach Professionista, che ai microfoni di Radio Roma è intervenuta nella trasmissione “A Casa di Amici”, ospite della conduttrice Giulia Capobianco.la vita? “la vita – spiega la professionista –ridare valore all’unicità della nostra esistenza. Eanchele bellezze e le bruttezze del mondo, quello che c’è intorno, o meglio, riuscire a cogliere in un contesto più ampio, la nostra vita, all’interno di una vita più grande”. L'articolo: loDeproviene da Italia Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perché amare i figli è l’emozione più intensa : cosa dice la scienza - L’amore è un sentimento complesso e multiforme, un legame invisibile che unisce persone, esseri viventi, e persino il mondo naturale. Ma dove ha origine questo sentimento che ci definisce così profondamente? Tradizionalmente, si è sempre parlato del cuore come sede dell’amore, ma la scienza moderna ci offre una prospettiva diversa e affascinante: l’amore risiede nel […]. (Sbircialanotizia.it)

Briga e la moglie Arianna costretti a chiamare i pompieri - ecco cosa è successo - «Come ogni anno, Arianna mi ha chiuso – stavolta – dentro casa, di solito ci chiude tutti fuori». . Questa disavventura non è stata una novità assoluta per la coppia. Briga ha dimostrato di saper prendere con filosofia anche gli imprevisti più fastidiosi, condividendo la sua esperienza con un sorriso. (Donnapop.it)

Pistocchi : “Era Bergamo a chiamare Facchetti e non viceversa. Lui chiedeva arbitraggi onesti - forse perché sapeva già cosa…” - FC-Juve 4-2, merci la VAR, merci…” Cobolli Gigli attacca l’Inter: “Come mai non è apparsa nel processo? Qualcuno potente ha nascosto il loro faldone e se fosse stata accusata…” Abatantuono, stoccata a Juve e Inter: “Com’è l’inferno? Non vincere mai la Champions o dovermi inventare il triplete per…” Oppini sbeffeggia l’Inter: “Interismo, Cuadrado da tuffatore a valore aggiunto, Lukaku da ... (Webmagazine24.it)