Conti spiati Intesa indagata per la legge 231 dai pm di Bari Perizia sui dispositivi di Coviello

(Di lunedì 14 ottobre 2024)Sanpaolo è formalmentenell’indagine a carico di Vincenzo, l’ex dipendente che in 26 mesi ha compiuto accessi abusivi aicorrenti e alle carte di credito di 3572 correntisti di 679 filiali. La Banca, per gli inquirenti, avrebbe violato la231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. La norma descrive una serie di procedure aziendali volte a garantire la prevenzione della commissione di reati, per cui l’azienda potrebbe essere ritenuta responsabile, nell’adempimento di tutte le mansioni previste durante lo svolgimento. E il bancario “spione” accedeva aimentre era seduto nella sua postazione della filiale di Bitonto in Puglia. L’istituto, secondo i pm, non avrebbe tempestivamente segnalato agli inquirenti gli accessi abusivi.